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Колите пламнаха в ранните часове на 9 септември
Двама души са задържани за палежите на общо десет леки автомобила в столичните квартали „Лагера” и „Хиподрума”, научи NOVA.
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Припомняме, че колите пламнаха в ранните часове на 9 септември. Те са напълно унищожени, а други три бяха засегнати при двата пожара, възникнали в рамките на броени минути.
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Очаква се представители на СДВР и Софийската градска прокуратура да дадат повече информация за залавянето на заподозрените за палежа.
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