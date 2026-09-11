Колите пламнаха в ранните часове на 9 септември

Двама души са задържани за палежите на общо десет леки автомобила в столичните квартали „Лагера” и „Хиподрума”, научи NOVA. 

Запалиха десет автомобила в София

Припомняме, че колите пламнаха в ранните часове на 9 септември. Те са напълно унищожени, а други три бяха засегнати при двата пожара, възникнали в рамките на броени минути. 

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Очаква се представители на СДВР и Софийската градска прокуратура да дадат повече информация за залавянето на заподозрените за палежа. 


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