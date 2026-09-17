Италианската полиция арестува 17 души в рамките на разследване на базирана в Италия международна мрежа, която е разпространявала онлайн материали за сексуално насилие над деца, съобщиха римски прокурори.

Италиански офицер под прикритие спечелил доверието на администраторите на групата, станал съадминистратор, получавайки достъп до частните ѝ канали. „Тази организация беше структурирана като мултинационална компания“, каза главният прокурор на Рим Франческо Ло Вой. Мрежата е била управлявана от четирима италианци и един швейцарски гражданин.

Разследващите досега са се сдобили с около 283 гигабайта незаконни материали, включително над 22 000 видеоклипа и 34 000 изображения на деца на възраст едва четири години.

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Разкрита е общност в Telegram, наречена „New Saga“, която с над 1000 потребители по целия свят и изискваща плащания в криптовалута. Потребителите, търсещи достъп, трябвало да платят малки суми, описани като „дарения“, между три и девет долара, или да предоставят нов материал.

Италианските власти идентифицираха 996 акаунта, свързани с 98 държави, и споделиха информацията с чуждестранни власти, което доведе до редица арести.

Администраторите, на възраст между 22 и 28 години, използвали чат, наречен „La Sala dei Re“ („Зала на кралете“) за вътрешна комуникация. Техните роли варирали от управление на групи и сървъри до модериране на съдържание и създаване на ботове, използвани за поддържане на активността на общността.

Разследването започнало през 2024 г. след сигнал от Службата за разследвания на вътрешната сигурност на САЩ (HSI) и все още продължава.

Редактор: Цвета Лазаркова