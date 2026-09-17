„Няма как да не се похвалим с новия дом на Българския олимпийски комитет. Днес беше прието решението за нова сграда. Искам да поздравя цялото правителство, министър-председателя и всеки един от министрите, който сложи своя подпис върху това решение по време на съгласувателната процедура“. Това каза Весела Лечева пред журналисти по време на събитие, свързано с делегацията ни, която ще участва на Младежките летни олимпийски игри в Дакар, Сенегал.

Лечева припомни „унизителното състояние“, в което е бил Олимпийският комитет и заяви, че затова са изключително щастливи от решението.

Тя увери, че Българският олимпийски комитет ще използва новата сграда по предназначение, ще я изпълни с дейности, „така че да сме полезни на цялото Олимпийско движение“.

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„Сградата се намира до Спортната палата, бившето Иранско посолство, така се знае от софиянци, и се получава изключителен ансамбъл - Спортна палата, Спортно министерство, Олимпийски комитет, Национален стадион. Имаме и по-сериозни планове занапред, които ще оповестим по-късно“, добави Весела Лечева.

Председателят на БОК каза още, че след броени дни ще бъде разработен план за нейната реализация и за начина, по който да бъде ползвана.

„Имаме идеи за Олимпийска библиотека, Олимпийски музей, всичко може да бъде събрано на това място. Разбира се, това ще е дом за всички спортни организации, място, където те да провеждат своите семинари, обучения, събрания, така че всеки един е добре дошъл“, каза още Лечева.

БОК няма да използва старата сграда на ул. „Ангел Кънчев“, която е собственост на Областната управа.

Редактор: Цвета Лазаркова