На фона на поскъпването на петрола и енергийните ресурси в страната се очаква нов пакет от мерки за овладяване на икономическата ситуация. „Нашият анализ до момента е, че правителството е изключително пасивно в тази ситуация”, коментира народният представител от „Продължаваме Промяната” Богдан Богданов в предаването „Здравей, България” по NOVA.

Според Богданов индикациите на световните пазари показват задълбочаващ се дефицит на дизелово гориво и керосин, който не е от вчера. Като основни фактори той посочи конфликта в Иран, започнал през февруари, и решението на Саудитска Арабия да преустанови износа към Европа. „Очакваме, че цените могат да стигнат и до 2,50 евро на литър”, прогнозира народният представител.

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Бившият министър на икономиката подчерта, че е изключително важно да се приложи таргетиран пакет от мерки към най-засегнатите групи. „Земеделието е един от тези сектори, тъй като 40% от разходите на земеделците са за горива”, обясни Богданов. Той допълни, че подкрепата трябва да бъде насочена и към производството и логистиката на храни, за да се ограничи натискът върху цените на рафта.

По думите на Богданов финансирането на тези компенсации може да дойде от допълнително облагане на печалбите на рафинерията в Бургас. „Има възможност да се осигури финансиране включително от свръхпечалбите, които генерира в момента „Лукойл””, заяви той и припомни, че през 2022 и 2023 г. по подобен механизъм са били платени близо 500 милиона лева данъци.

В разговора бе засегнат и проблемът с държавните резерви. „В момента ние не знаем какви са нивата на държавните резерви, а има компании, които не внасят задължителните си запаси”, алармира Богданов. Той посочи, че при евентуална необходимост страната може да се окаже без нужния ресурс.

Депутатът припомни опита от пролетта на 2022 г., когато бяха въведени отстъпки на колонка и намалено ДДС за природния газ, и настоя за бързи действия от страна на настоящото управление. „Ако имаме забавена реакция ще се случи точно това, което отчете и статистиката – инфлация от 5,1%, от която близо 7% се дължат на високите цени на горивата”, заключи Богдан Богданов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка