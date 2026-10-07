Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента Илияна Йотова, посветено на рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България на фона на войната в Украйна.

На „Дондуков“ 2 пристигнаха представители на парламентарните сили, правителството и службите за сигурност. Преди началото на разговорите участниците се подредиха за традиционната протоколна снимка, след което влязоха в залата за заседанието, което е закрито за медиите.

То беше свикано след атаката срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Темата е „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“.

КСНС се ръководи от държавния глава. В него участват председателят на Народното събрание, министър-председателят, министрите на отбраната, вътрешните работи, външните работи и финансите, ръководители на ключови служби и структури за сигурност, началникът на отбраната, както и по един представител от всяка парламентарна група.

Припомняме, че до свикването на КСНС се стигна, след като на 6 октомври два търговски кораба бяха атакувани с дронове на около 70 морски мили, или 130-150 километра, от българския бряг, източно от нос Свети Атанас и Бяла. Единият плавателен съд, който беше под флага на Того, получи тежки структурни повреди и потъна. Вторият, плаващ под флага на Палау, беше обхванат от пожар.

Екипажът на потъналия кораб остана в неизвестност. Българският ро-ро кораб DIOSCURIA, който се намирал в района, забелязал взрива и се насочил към мястото. Там били открити обърната лодка, три преобърнати спасителни плота и жилетки, но не и хора. В издирването бяха включени сили и средства на Военноморските и Военновъздушните сили, включително два хеликоптера и самолет Су-25.

Всички 18 души от екипажа на втория кораб бяха спасени. Двама моряци бяха ранени, като единият - индийски гражданин - беше приет във Военноморската болница във Варна в тежко състояние с изгаряния. Капитанът на кораба, турски гражданин, получи травми по главата, гърдите и левия крак, но след оказана медицинска помощ беше освободен.

След атаките премиерът Румен Радев свика извънредна среща с представители на министерствата на отбраната, вътрешните работи, транспорта и околната среда, президентската институция и службите за сигурност. Той определи случилото се като „абсолютно недопустима атака“ в българската изключителна икономическа зона и „грубо погазване на международното право“. Радев предупреди, че продължаването на войната разширява географския ѝ обхват и увеличава рисковете за сигурността и гражданското корабоплаване.

Снимка: Президентство

Произходът на дроновете не беше установен непосредствено след нападението. Премиерът заяви, че на този етап не може да се каже със сигурност от коя държава са апаратите. България информира за инцидента Европейската комисия и Европейския съвет, а въпросът беше поставен и пред НАТО.

Паралелно властите започнаха да наблюдават и друг рисков плавателен съд - кораб, ударен още през август, който остана на дрейф без екипаж и с отказала система за управление. Военновъздушните сили извършиха наблюдение от въздуха, а институциите обявиха готовност за реакция, ако плавателният съд се насочи към българския бряг. Следеше се и за евентуално замърсяване на морската среда вследствие на атаките.