Настоящият здравен модел направи така, че болниците в цялата държава да бъдат пълни със здрави хора. Това заяви в ефира на „Твоят ден” д-р Емил Стоименов. По думите му над 2 милиона и 600 хиляди са хоспитализациите в България за 2025 година според данни на Националната здравна информационна система.

„Това е така, защото за елементарни диагностични процедури и терапевтични методи човек трябва да влезе в болница, иначе ще трябва да извади пари от собствения си джоб”, посочи д-р Стоименов. Според него не бива да се навлиза в подробности по конкретните случаи в Клиниката по ревматология в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив, защото това не се случва само там.

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От своя страна проф. Христо Хинков коментира, че трябва да се промени начинът на разписване на клиничните пътеки. По думите му не моделът е причината, а бездействието на институциите. „В бюджета на Здравната каса парите за извънболнична помощ са изключително малко. Непрекъснато се увеличават парите за болничната помощ, непрекъснато се увеличават болниците”, посочи той.

„Броят на хоспитализациите се дължи на факта, че тези легла, които се разкриват непрекъснато, трябва да се запълнят. И не само да се запълнят, а и да се въртят, за да се вземат парите от касата. Ето това са порочните страни на този модел. И това го виждат хората, които разбират от здравеопазването. Никой не ги пита и никой не иска да промени това”, каза още проф. Хинков.

Д-р Емил Стоименов подчерта накрая, че здравният министър Катя Ивкова трябва да работи по-активно със съсловието и да чува какво ѝ казва то, за да се проведат необходимите реформи.

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Редактор: Ивета Костадинова