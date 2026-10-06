АЕЦ „Козлодуй“ отново предприе превантивни мерки заради продължаващия спад на нивото на река Дунав. На 6 октомври общата мощност на двата работещи блока на централата беше намалена с около 90 мегавата.

Решението е взето от специалната работна група, която следи хидроложката обстановка и определя необходимите действия за безопасната и надеждна работа на ядрената централа при продължително маловодие.

АЕЦ “Козлодуй“ предприе допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на Дунав

Очакванията са нивото на Дунав да продължи да се понижава. Ако тенденцията се запази, процедурите на централата предвиждат възможност да бъдат предприети и допълнителни мерки.

Действията на АЕЦ „Козлодуй“ се съобразяват с актуалното състояние на реката и се координират с Министерството на енергетиката и Електроенергийния системен оператор.

Водата от Дунав е необходима за работата на АЕЦ „Козлодуй“, но тя не се използва за охлаждане на самите ядрени реактори. Речната вода охлажда парата в кондензаторите, които са разположени в неядрената част на централата. Подаването ѝ се осигурява от собствена брегова помпена станция.

Проблемът с необичайно ниските води на Дунав се изостри през лятото. През юли в АЕЦ „Козлодуй“ беше сформирана специална работна група заради трайния спад на реката и прогнозите за продължително засушаване в Западна и Централна Европа.

На 21 август мощността на Пети блок беше намалена с около 120 мегавата. Това беше първият случай в 52-годишната експлоатационна история на централата, при който се стига до подобно ограничение заради екстремни метеорологични и хидроложки условия. Мярката беше определена като превантивна и насочена към гарантиране на безопасната работа на съоръженията.

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След последвало покачване на нивото на Дунав в края на август започна поетапно възстановяване на мощността на Пети блок. На 31 август той вече беше достигнал 950 мегавата.

Сега обаче новото понижение на реката отново налага ограничаване на производството, като този път мярката обхваща общата мощност на двата работещи блока.

Редактор: Цветина Петкова