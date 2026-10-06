Представители на Комисията по отбрана и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание се срещнаха с делегация на Бюрото за контрол на въоръженията и неразпространение към Държавния департамент на САЩ, на която са обсъдени възможностите американски експерти да помогнат на България за изработване на планове за противодействие на безпилотни летателни апарати (дронове).

По време на разговора е повдигнат и въпросът за инцидента от тази нощ с два търговски кораба, атакувани с дронове в икономическата зона на България в Черно море.

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Самата среща беше планирана преди доста време, просто, за съжаление, съвпадна с този инцидент, но това още веднъж показва, че трябва спешно да вземем мерки за борба с дроновете. Това коментира Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС от Комисията по отбрана на излизане от сградата на парламента.

"Самият инцидент като инцидент не сме го обсъждали с тях, обсъждахме възможностите и как те ще помогнат за законодателни промени, които можем да направим, ако има нужда, за противодействие на дронове и как въобще да стане по-лесно регулирането на държавните институции: къде са отговорностите на МВР, къде са отговорностите на Министерството на отбраната, къде са отговорностите на Министерството на транспорта", посочи той.

Гаджев обясни, че американското правителство има инициатива от известно време да помогне на страни съюзници в НАТО с техните законодателни и вътрешноведомствени документи за изработване на стратегия за борба с различни видове заплахи от дронове. Той каза още, че в момента американската делегация е на проучвателна мисия в България и отива към Румъния. "Преди това те са работили няколко години в балтийските държави п изготвянето на подобни планове и стратегии там", добави депутатът.

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Христо Гаджев каза, че в началото на 2027 година ще има подобна мисия, която да помогне на България да изготви свои документи за това как точно държавните институции да реагират и да регулират законово, включително противодронните мерки. "Защото въпроси и проблеми има много, най-малкото как точно се използват антидрон системите, особено антидрон системи, които са с кинетичен отговор, как да защитиш критичната инфраструктура - нещо, по което и предходните правителства са работили усилено. В момента това е продължение на цялата тази работа", добави той.

"През 2023 г. и 2024 г. също имаше подобни заплахи и търговски кораби, които бяха удряни по коридора от Дунав към Истанбул. Затова беше създадена противоминната група, за да има кораби, които да помагат в районите и да осигуряват свободата на корабоплаване", каза Христо Гаджев. Той отбеляза, че задължение на България е да осигури свободата на корабоплаване в нашата икономическа зона и изрази надежда утре на консултативния съвет при президента това да бъде основна тема.

Радослав Рибарски от „Продължаваме Промяната“, който е член на Комисията по отбрана, коментира, че днешната среща с делегацията от САЩ за пореден път е потвърдила, че управляващите трябва да проумеят, че антидрон защитата и отбраната срещу дронове зависи от колективни усилия - усилия, които трябва да са съвместни със съседните държави, с всички държави от източния фланг на НАТО и НАТО в цялост.

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"Мантрата, че едните са за мир, а другите са военнолюбци не ни предпазва от такива в последните месеци дръзки и все по-дръзки атаки с дронове, отбеляза той. Усилията трябва да бъдат координирани и България крайно време е вече да има реален план, защото другите държави имат и се вижда, че той работи доста отчетливо в балтийските страни - успяват да засекат дроновете и да ги неутрализират, макар и с доста скъпи мерки", допълни той.

Рибарски коментира, че на срещата е станало дума за инцидента в Черно море, както и за други атаки и как да се противодейства в цялост на такива атаки, а не конкретно на тази атака. "Ако се потвърди наистина, че ударът е бил в 03:00 ч., визирам корабите в Черно море, реакцията е била около 08:00 ч., това наистина показва колко сме мудни и далеч от реалната реалната възможност да противодействаме на такива удари", коментира той.

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Редактор: Никола Тунев