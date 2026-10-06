Урсула фон дер Лайен определи ситуацията като все по-тревожна, а унгарският премиер Петер Мадяр заяви пълна подкрепа за страната ни

Унгарският премиер Петер Мадяр изрази категоричната подкрепа на страната си към България във връзка с атаката с дронове на два кораба в Черно море. Позицията му беше публикувана в личния му профил във Facebook.

В изявлението си унгарският министър-председател обобщава ситуацията с нападението. „Призори дронове удариха два търговски кораба в българските териториални води на Черно море”, написа Мадяр.

Политическите реакции за нападението на кораби край българския бряг

Премиерът посочва още, че единият от плавателните съдове е потънал, а при нападението, чийто произход все още е неизвестен, има и пострадали.

„Унгария уверява България в своята пълна солидарност”, завършва публикацията си Мадяр.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също коментира търговските кораби, ударени от дрон в българската икономическа зона, като заяви, че ситуацията в Черно море става все по-тревожна.

„Търговски кораби и невинни екипажи се превръщат в мишени, а в морето вече има и загинали. Днес два търговски кораба бяха поразени в българската икономическа зона в Черно море“, написа Фон дер Лайен в социалната мрежа X.

Тя обърна внимание, че нападението идва непосредствено след друг инцидент в региона. „Това се случва само ден след като турски кораб, превозващ украинско зърно, беше ударен и потъна край румънското крайбрежие. Точните обстоятелства около тези инциденти все още се изясняват, но развитието на ситуацията буди сериозна тревога. Атаките срещу гражданското корабоплаване са неприемливи. Изразяваме пълна солидарност с нашите държави членки по източния фланг“, добави председателят на ЕК.

„Атаките с дронове срещу търговски кораби в Изключителните икономически зони на Румъния и България са дълбоко обезпокоителни. Белгия изразява солидарност и с двете страни“. Това написа белгийският външен министър Максим Прево в социалната мрежа X след случаите от днес и вчера край бреговете на България и Румъния. 

Прево отбеляза, че гражданските кораби и техните екипажи трябва да бъдат защитени, а свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъде зачитана. „Това е и въпрос на глобалната продоволствена сигурност. Украйна разчита в голяма степен на Черно море за износа на зърно. Когато корабите са атакувани, пристанищата са нарушени или тези маршрути са блокирани, украинското зърно не може да достига световните пазари по необходимия начин“, написа белгийският външен министър.

Черно море трябва да остане отворено и безопасно за гражданското корабоплаване, добавя той. „Защитата на свободата на корабоплаването означава също защита на глобалната търговия и световната продоволствена сигурност“, написа още Прево.

„Швеция изразява пълната си солидарност със своя съюзник в НАТО – България". Това написа премиерът на страната Улф Кристершон в Х.

„По-рано днес два търговски кораба бяха поразени от дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Единият потъна, а другият беше сериозно повреден. Произходът на дроновете все още се разследва. Току-що разговарях с българския министър-председател Румен Радев за тази сериозна атака", добави той.

Редактор: Мария Барабашка

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