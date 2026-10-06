Снимка: iStock
Урсула фон дер Лайен определи ситуацията като все по-тревожна, а унгарският премиер Петер Мадяр заяви пълна подкрепа за страната ни
Унгарският премиер Петер Мадяр изрази категоричната подкрепа на страната си към България във връзка с атаката с дронове на два кораба в Черно море. Позицията му беше публикувана в личния му профил във Facebook.
В изявлението си унгарският министър-председател обобщава ситуацията с нападението. „Призори дронове удариха два търговски кораба в българските териториални води на Черно море”, написа Мадяр.
Политическите реакции за нападението на кораби край българския бряг
Премиерът посочва още, че единият от плавателните съдове е потънал, а при нападението, чийто произход все още е неизвестен, има и пострадали.
„Унгария уверява България в своята пълна солидарност”, завършва публикацията си Мадяр.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също коментира търговските кораби, ударени от дрон в българската икономическа зона, като заяви, че ситуацията в Черно море става все по-тревожна.
„Търговски кораби и невинни екипажи се превръщат в мишени, а в морето вече има и загинали. Днес два търговски кораба бяха поразени в българската икономическа зона в Черно море“, написа Фон дер Лайен в социалната мрежа X.
The situation in the Black Sea is increasingly concerning. Commercial ships – and innocent crews – are being targeted, with lives already lost at sea. Today, two commercial vessels were hit in Bulgaria’s economic zone in Black Sea. This comes just one day after a Turkish ship carrying Ukrainian grain was struck and sunk off the Romanian coast. While exact circumstances of these incidents are still being established, the developments are very concerning. Attacks on civilian shipping are unacceptable. We stand in full solidarity with our Member States on the Eastern flank.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 6, 2026
Тя обърна внимание, че нападението идва непосредствено след друг инцидент в региона. „Това се случва само ден след като турски кораб, превозващ украинско зърно, беше ударен и потъна край румънското крайбрежие. Точните обстоятелства около тези инциденти все още се изясняват, но развитието на ситуацията буди сериозна тревога. Атаките срещу гражданското корабоплаване са неприемливи. Изразяваме пълна солидарност с нашите държави членки по източния фланг“, добави председателят на ЕК.
„Атаките с дронове срещу търговски кораби в Изключителните икономически зони на Румъния и България са дълбоко обезпокоителни. Белгия изразява солидарност и с двете страни“. Това написа белгийският външен министър Максим Прево в социалната мрежа X след случаите от днес и вчера край бреговете на България и Румъния.
🇷🇴🇧🇬 The recent drone attacks on commercial vessels in the exclusive economic zones of Romania and Bulgaria are deeply concerning. Belgium stands in solidarity with both countries. Civilian ships and their crews must be protected, and freedom of navigation in the Black Sea must be respected. This is also a matter of global food security. Ukraine depends heavily on the Black Sea to export its grain. When ships are attacked, ports are disrupted or these routes are blocked, Ukrainian grain cannot reach world markets as it should. Ukraine’s grain routes are a lifeline for global food markets. Disrupting them drives up transport and insurance costs, puts pressure on food prices and affects countries far beyond Europe, including those already facing hunger and food insecurity. The Black Sea must remain open and safe for civilian shipping. Protecting freedom of navigation also means protecting global trade and global food security. @BelgiumMFA— Maxime PREVOT (@prevotmaxime) October 6, 2026
Прево отбеляза, че гражданските кораби и техните екипажи трябва да бъдат защитени, а свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъде зачитана. „Това е и въпрос на глобалната продоволствена сигурност. Украйна разчита в голяма степен на Черно море за износа на зърно. Когато корабите са атакувани, пристанищата са нарушени или тези маршрути са блокирани, украинското зърно не може да достига световните пазари по необходимия начин“, написа белгийският външен министър.
Черно море трябва да остане отворено и безопасно за гражданското корабоплаване, добавя той. „Защитата на свободата на корабоплаването означава също защита на глобалната търговия и световната продоволствена сигурност“, написа още Прево.
Earlier today, two commercial ships were struck by drones in Bulgaria’s Exclusive Economic Zone in the Black Sea. One sank and the other was seriously damaged. The origin of the drones is still under investigation. I have just spoken with Bulgarian Prime Minister Rumen Radev about this serious attack. Sweden stands in full solidarity with our NATO Ally Bulgaria.— Ulf Kristersson (@SwedishPM) October 6, 2026
„Швеция изразява пълната си солидарност със своя съюзник в НАТО – България". Това написа премиерът на страната Улф Кристершон в Х.
„По-рано днес два търговски кораба бяха поразени от дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Единият потъна, а другият беше сериозно повреден. Произходът на дроновете все още се разследва. Току-що разговарях с българския министър-председател Румен Радев за тази сериозна атака", добави той.Редактор: Мария Барабашка
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни