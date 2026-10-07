Президентът на САЩ Доналд Тръмп снощи заяви, че никой не знае кой управлява Иран по време на американско-израелската война срещу Ислямската република, която продължава вече осми месец.

„Техните лидери ги няма, втората им група лидери ги няма, а най-големият ми проблем е, че никой не знае кой по дяволите управлява страната“, заяви Тръмп.

Говорителят на иранското външно министерство заяви в неделя, че Вашингтон знае много добре кой е техният еквивалент в Иран и как функционира системата за вземане на решения в Иран.„Проблемът всъщност е точно обратният: той се корени в противоречивите позиции и смесените послания от страна на американските официални представители“, заяви говорителят по време на пресконференция.

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Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей беше убит в първия ден на американско-израелската война срещу Иран, която започна на 28 февруари. Синът му Моджтаба Хаменей бе избран за негов приемник, но не е бил виждан на публично място, откакто беше ранен при същия удар, при който загина баща му.

Иран отвърна на атаките с удари срещу Израел и страните от Персийския залив, в които са разположени американски бази.

При американско-израелските удари срещу Иран и при израелските атаки срещу Ливан бяха убити хиляди хора, а милиони бяха принудени да напуснат домовете си.

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Цените на горивата, които се повишиха в следствие на войната, представляват проблем за Републиканската партия на Тръмп в навечерието на междинните избори в САЩ през ноември, от резултатите от които зависи коя партия ще контролира Конгреса.

Популярността на Тръмп остава на рекордно ниско ниво заради високата цена на живота и поскъпването на бензина и дизела. В същото време той няма ясна цел и постоянно променя сроковете за края на войната, коментира „Ройтерс”.

Редактор: Ивета Костадинова