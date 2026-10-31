Снимка: iStock; Видео: Resul Oruçoğlu/Facebook
-
Пожар в жилищен блок в Казанлък (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Мечка нахлу в къща за гости в Кресна (ВИДЕО)
-
Обърнат камион блокира движението на „Тракия” (ВИДЕО+СНИМКА)
-
Какъв е произходът на дрона, потопил кораба край нос Калиакра
-
Жертви и евакуирани след преминаването на циклона „Арнаб“ в Индия (ВИДЕО)
-
Гръцкият премиер призова за глобално морско примирие
Инцидентът е станал около 01:30 ч. през нощта
Български автобус, пътуващ от Русе за Истанбул, се е ударил в движещ се пред него камион. Инцидентът е станал около 01:30 ч. в участъка на блокадата на турските шофьори при ГКПП „Капъкуле”. Четирима пътници са в болница. Състоянието им не е тежко.
Тежка катастрофа между автобус и кола в Истанбул, има загинали и ранени (ВИДЕО)
От МВнР съобщават, че 10 души са били ранени, като всички те са без опасност за живота. Четирима от пострадалите са с леки наранявания и не се налага хоспитализация, а двама са отказали лечение.
Генералното ни консулство в Одрин е в постоянен контакт с местните власти, следи развитието на ситуацията и е в готовност да окаже необходимото консулско съдействие.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни