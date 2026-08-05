Трима души загинаха, а няколко други бяха ранени при тежка катастрофа на един от най-натоварените булеварди в Истанбул.

Пътният инцидент е станал около 7:00 часа в сряда на главния път Д100 в участъка между кварталите "Кючюкчекмедже" и "Авджълар". По първоначална информация лек автомобил се е врязал с висока скорост в задната част на движещ се градски автобус.

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Küçükçekmece'de bir otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.



Trafik kazası iett Küçükçekmece ölümlü kaza otobüs araç pic.twitter.com/CWupvAAKBh — OZAN ÖZTÜRK (@ozanozturk_tr) August 5, 2026

При удара водачът на колата и двамата му спътници са получили тежки травми. Въпреки оказаната медицинска помощ, тримата са починали на път към болницата. Пострадали са и няколко пътници от автобуса, които са транспортирани в лечебни заведения.

На мястото незабавно са изпратени екипи на полицията, жандармерията, пътните служби и спешната помощ, които са обезопасили района и са започнали разследване на причините за катастрофата.

Заради инцидента движението по път Д100 в посока Одрин беше временно блокирано, което предизвика сериозни задръствания в сутрешния час пик. След няколкочасова работа по разчистването на местопроизшествието трафикът беше възстановен.

Редактор: Цветина Петкова