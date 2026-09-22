Децата под 13 години да нямат достъп до социалните мрежи – възможно ли е ЕС да въведе общо ограничение и ще защити ли това децата или просто ще ги насочи към още по-скрито използване на платформите? Темата коментира в предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS експертът по човешки права Антоанета Василева.

„Много е интересно как ЕС ще накара през законодателство и юридическа отговорност платформите да направят необходимото, че децата под 13 години да не са в социалните мрежи”, каза тя.

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По думите ѝ дългосрочният механизъм е свързан с това да се казва на децата кое е позволено и не в социалните мрежи. „Достъпът до тях не се случва затова, че детето избързва, а контролът от страна на родителите – липсва. Трябва постепенно да бъдат въвеждани такъв тип промени”, обясни Василева.

Тя смята, че заради употребата на социални мрежи от малки, децата губят критично мислене, трудно засичат фалшива информация, както и стават податливи към различни измамни поведения.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев