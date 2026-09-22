София ще подкрепи Никола Цолов по време на стартовете от автомобилната Формула 2 в Баку. Столичната община организира публично гледане на състезанията на голям екран на улица „Московска“, до паметника на Васил Левски.

Българският пилот ще продължи битката за титлата във Формула 2 с два старта в Азербайджан. Първият е в петък, 25 септември, от 12:15 часа, а вторият – в събота, 26 септември, от 9:00 часа.

Никола Цолов финишира на седма позиция в основното състезание за Гран при на Италия във Формула 2

Инициативата е на Столичната община и Visit Sofia, като организаторите канят привържениците на моторните спортове да се съберат и да подкрепят Цолов.

Редактор: Никола Тунев