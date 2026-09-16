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Зов за помощ: 19-годишно момиче, приковано на легло, има нужда от помощ, за да проходи
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Редактор: Ралица Атанасова
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