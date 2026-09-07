Бившият шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун е бил задържан на летище в Португалия, след като при проверка в багажа му е била открита ловна пушка. За случая съобщи португалското издание „Correio da Manhã“.

95-годишният Екълстоун е пристигнал с частния си самолет от Швейцария на летище Тиреш в Кашкайш, близо до Лисабон. По информация на медията задържането е извършено от служители на португалската полиция за обществена сигурност.

Бърни Екълстоун се призна за виновен за данъчна измама (ВИДЕО)

Самият Екълстоун потвърждава, че е пътувал с оръжие, но обяснява, че го е пренасял за спортна стрелба и че проблемът е възникнал заради липсата на необходимите документи.

Пред Daily Mail бившият ръководител на Формула 1 заявява, че пушката е била пренасяна от Швейцария до Португалия, където той има лицензирани оръжия. По думите му първоначално митническата проверка е преминала без проблеми, но впоследствие полицай е поискал да претърси багажа му.

Екълстоун разказва, че служителите са поискали документ, необходим за пренасянето на оръжие, с който той не е разполагал. В резултат на това е бил задържан за няколко часа, докато ситуацията бъде изяснена.

Съпругата му Фабиана Флоси е пътувала до Лисабон, за да помогне при уреждането на случая.

Междувременно говорител на португалската полиция е заявил пред Daily Mail, че служители на граничния контрол не са извършвали ареста, който им се приписва от португалските медии.

Така остава неясно как точно е протекла процедурата и кой е отговорен за задържането на Екълстоун. Самият той обаче потвърждава, че е бил задържан заради проблем с документите за оръжието.

Редактор: Георги Иванов