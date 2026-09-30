Събраните при проверката за евентуална съпричастност на съдии към случая „Мартин Божанов - Нотариуса“ материали ще бъдат изпратени на Народното събрание. Това реши Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

Решението идва след искане на народни представители да получат документите, събрани в рамките на работата на специално създадената временна комисия към Съдийската колегия.

Освен че ще бъдат предоставени на парламента, материалите и изготвеният по случая доклад ще станат публично достъпни. Те ще бъдат качени на интернет страницата на ВСС, след като от документите бъдат заличени личните данни.

Галина Захарова призова за сигнали за съдия „правоприемник“ на Мартин Божанов-Нотариуса

Точката беше внесена за разглеждане от председателстващия Съдийската колегия Галина Захарова.

Временната комисия беше създадена, за да провери данни за евентуална съпричастност на съдии към случая около Мартин Божанов, известен като Нотариуса. В хода на работата ѝ бяха събирани документи и други материали, които впоследствие бяха обобщени в доклад.

На сайта на Висшия съдебен съвет вече има и специален раздел, посветен на работата на комисията, в който се публикуват материалите, свързани с проверката.

Редактор: Цветина Петкова