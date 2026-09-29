Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще пристигне в Тирана на 30 септември. Това е първата спирка от тридневната ѝ обиколка в Западните Балкани. До 2 октомври тя ще посети още Прищина, Подгорица и Скопие.

В албанската столица Фон дер Лайен ще разговаря с президента Байрам Бегай и премиера Еди Рама. Предвидени са и посещения на проекти, осъществени с европейско финансиране, но подробности за тях все още не са обявени.

Основните теми ще бъдат следващите стъпки по пътя на Албания към ЕС, постепенното включване на държавите от региона в единния европейски пазар и изпълнението на Плана за растеж за Западните Балкани.

Обиколката идва в момент на ускорен напредък в преговорите на Тирана с Брюксел. Албания вече е отворила всичките 33 преговорни глави, а през юли временно затвори първите три - за науката и научните изследвания, образованието и културата и външните отношения.

Правителството на Еди Рама си поставя за цел преговорите да приключат през 2027 г., а страната да се присъедини към ЕС до края на десетилетието. Брюксел обаче подчертава, че темпът ще зависи от реалното прилагане на реформите, особено в областта на върховенството на закона, съдебната независимост, публичната администрация и борбата с корупцията.

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Важна част от разговорите ще бъде Планът за растеж, който разполага с общ бюджет от 6 млрд. евро за Западните Балкани за периода 2024-2027 г. Средствата са обвързани с изпълнението на договорените реформи и трябва да подпомогнат икономическото сближаване на региона с ЕС.

За Албания по механизма са предвидени 922,1 млн. евро под формата на безвъзмездна помощ и преференциални заеми. До май 2026 г. са били отпуснати 212,8 млн. евро за постигнат напредък по реформената програма и за инфраструктурни проекти.

Това ще бъде шестата поредна годишна обиколка на Фон дер Лайен в Западните Балкани. Сърбия и Босна и Херцеговина не са включени в сегашната програма.

В навечерието на визитата Европейската комисия отново подчерта, че Съюзът няма да бъде завършен без Западните Балкани и че разширяването остава стратегически инструмент за сигурността, стабилността и икономическото развитие на Европа.

Редактор: Габриела Павлова