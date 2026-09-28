Кадър/Видео:"Ройтерс"
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Изложбата може да бъде разгледана до 4 октомври
Хиляди любопитни се стекоха в парка „Виктория“ в Хонконг, за да разгледат „Булеварда на световните фенери“ - изложба, представяща над 3000 фенера от 20 държави.
Осветената в различни цветове алея представя дизайни, занаяти и културни традиции от цял свят. Тя е толкова популярна, че привлича огромни тълпи от хора дори след тазгодишния Лунен фестивал, който се отбелязва на 25 септември.
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Сред експонатите са копринени фенери от Джинджу, Южна Корея, които традиционно се използват за пожелание на здраве и благополучие на членовете на семейството, многоцветни фенери, изработени в техника пачуърк от Бразилия, както и полски фенери, съчетаващи традиционни техники за изрязване на хартия.
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Първоначално изложбата трябваше да приключи на 27 септември, но заради големия интерес беше удължена до 4 октомври. Това ще позволи на още хора да разгледат една от най-мащабните международни изложби на фенери в Хонконг.Редактор: Станимира Шикова
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