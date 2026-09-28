Европейската комисия призовава страните членки на ЕС да намалят потреблението на газ и електроенергия в опит да укротят цените на фона на глобална енергийна криза. „В контекста на ограничено глобално предлагане и висока ценова нестабилност, намаляването на търсенето може да бъде ефективен инструмент за овладяване на цените”, това написа еврокомисарят по енергетиката и жилищното строителство Дан Йоргенсен в писмо до министрите на ЕС.

В документа от 25 септември, с който изданието Politico разполага, Йоргенсен призовава правителствата да предприемат мерки за намаляване на потреблението на електроенергия и газ „за толкова дълго, колкото е необходимо”. Той уточнява, че макар ситуацията да е сложна, на този етап няма непосредствени рискове за сигурността на доставките в Европа.

Има ли риск България да остане без достатъчно електроенергия?

Нивата на газовите хранилища на Стария континент в момента са исторически ниски, тъй като войната в Иран нарушава глобалните газови потоци, което може да подготви континента за скъпа зима. Текущото ниво на запълняемост е 68% от капацитета, което е доста под 71-те процента, измерени през същия период на 2021 г. – малко преди началото на историческата енергийна криза в резултат на COVID-19 и началото на войната в Украйна.

ЕС има базова цел да запълни газовите хранилища до 90% до началото на ноември. През март обаче беше предоставена известна гъвкавост, позволяваща на страните да се насочат към 80% за тази година, за да избегнат паническо купуване и да намалят разходите.

Мерките, предприети от страните в ЕС за регулиране на цените, трябва да бъдат „добре насочени” и „временни”, за да се избегне скок в търсенето, пише още в позицията на Йоргенсен.

Редактор: Мария Барабашка