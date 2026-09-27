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Екип на NOVA се отправи на пътешествие из страната в партньорство с Explorers Club
Показахме ви великата история на Краков и Вроцлав от високо, отдолу и дори през историята им - изкачвахме стълби, слизахме под земята и преследвахме гноми. Но има един проблем - след всичко това човек огладнява. Екип на NOVA се отправи на кулинарно пътешествие из страната в партньорство с Explorers Club.
Поляците със сигурност са гостоприемни. Понякога храната сама те намира. Кацаме и първата ни спирка е директно за обяд в сърцето на Краков - легендарният ресторант „Баба Малина“.
"Непознатите земи": Кулинарно пътешествие из Южна Полша
Традиционен полски ресторант, който изглежда така, сякаш някой е взел кухнята на баба си и е решил да направи от нея ресторант. Интериорът е нещо средно между приказката за Червената шапчица и цветен социалистически кич. Но по-интересна е концепцията. Това място функционира като класически полски „млечен бар” - концепция от миналия век, където ядеш евтина, домашна храна, поръчваш на гише и чакаш номера ти да светне.
Стартът е с класиката на полската кухня – супа от червено цвекло. Продължаваме с кралете на полската трапеза- пирожките. Време е за сметката – около 42 евро за всичките ястия, две чаши вино и вода.
"Непознатите земи": Полша отвъд познатото
От музея на социалистическия бит скачаме директно на улицата в стария еврейски квартал на Краков. Тук всички държат в ръцете си едно и също нещо - запеканка. Уличен багет, който се прави на това място още от 80-те години.
Към днешна дата в България звезда все още нямаме, но в Полша френските инспектори вече са си казали думата. Правим резервация в ресторант, препоръчан от гида „Мишлен“ за най-добра традиционна кухня. Цените тук са абсолютно нормални - между 9 и 14 евро за основно.
Повече гледайте във видеото.
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