Ранените са близо 60

Седем души, сред които 14-годишно момче, загинаха при руска атака с дронове срещу Киев. Броят на ранените също нарасна драстично, достигайки най-малко 57 души.

Дрон е ударил офис сграда в Соломянския район на Киев, повреждайки фасадата и избивайки прозорците. След удара са се запалили превозни средства на паркинг в близост до сградата, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко в своя Telegram канал.

Първоначално градоначалникът съобщи за трима загинали, но по-късно броят им нарасна на петима, а според последната информация жертвите са вече седем.

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Сред седемте ранени има и едно дете. Пожарът на паркинга до офис центъра е бил потушен, а на място продължават да работят екипи на спешните служби. Спасители претърсват района за оцелели.

Кличко съобщи още, че е повредено и медицинско заведение в Соломянския район. Трима души, които се намирали в близост до него, били хоспитализирани, включително едно дете.

През последните седмици Русия използва срещу Киев по-бързи дронове, които са по-трудни за прихващане. По данни на ООН само през септември при атаки в Украйна са загинали най-малко 200 цивилни. Москва отрича умишлено да атакува цивилни цели.

Редактор: Георги Иванов
Източник: Telegram канал на Виталий Кличко

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