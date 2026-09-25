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Ранените са близо 60
Седем души, сред които 14-годишно момче, загинаха при руска атака с дронове срещу Киев. Броят на ранените също нарасна драстично, достигайки най-малко 57 души.
Дрон е ударил офис сграда в Соломянския район на Киев, повреждайки фасадата и избивайки прозорците. След удара са се запалили превозни средства на паркинг в близост до сградата, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко в своя Telegram канал.
Първоначално градоначалникът съобщи за трима загинали, но по-късно броят им нарасна на петима, а според последната информация жертвите са вече седем.
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Сред седемте ранени има и едно дете. Пожарът на паркинга до офис центъра е бил потушен, а на място продължават да работят екипи на спешните служби. Спасители претърсват района за оцелели.
As of now, four people have already been reported killed as a result of a Russian drone strike on an office building in Kyiv. My condolences to their families and loved ones… Seven more people were injured, including a child. I thank all of our emergency services, which always… pic.twitter.com/RHSokGPe90— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 25, 2026
Кличко съобщи още, че е повредено и медицинско заведение в Соломянския район. Трима души, които се намирали в близост до него, били хоспитализирани, включително едно дете.
През последните седмици Русия използва срещу Киев по-бързи дронове, които са по-трудни за прихващане. По данни на ООН само през септември при атаки в Украйна са загинали най-малко 200 цивилни. Москва отрича умишлено да атакува цивилни цели.Редактор: Георги Иванов
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