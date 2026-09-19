Кметовете във Великобритания получиха право да налагат допълнителен туристически данък, който ще се плаща върху сумата за настаняване в хотели и къщи за гости. Кога ще започне да се събира той и всички ли туристи ще го плащат?

Новият туристически данък трябва да влезе в сила до 2028 г., когато Великобритания ще бъде домакин на Европейското първенство по футбол заедно с Република Ирландия. Очаква се внушителното спортно събитие да привлече над 3 млн. туристи, като повечето от тях вероятно ще се сблъскат с плащането на новия туристически данък. Причината е, че големите английски градове, където ще се играят мачовете от шампионата, приветстват въвеждането му.

Ако планирате да гледате европейското по футбол или да посетите Англия след две години, си пригответе от 100 до 120 паунда повече. Толкова според британската асоциация на местата за настаняване ще излиза новия туристически данък при най-обикновена семейна почивка за седмица. Зависи обаче и къде ще е тя, тъй като всеки град сам ще определя неговия размер.

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"Това е част от програмата за децентрализация, но предвижда провеждането на консултации по места, преди да бъде въведена каквато и да е допълнителна такса за туризъм. Разбира се, тя ще бъде пропорционална. Ще представлява процент от стойността на услугата. За скъп хотел таксата ще бъде по-висока, отколкото за места за пребиваване на по-ниска цена", заяви Лорд Пит-Уотсън.

Макар да няма ограничение за размера на новия данък, кметът на Лондон обяви, че не трябва да надхвърля 5% от стойността на нощувка в британската столица, която е сред най-популярните туристически дестинации на Острова.

"Наскоро проверявах данните от различни независими източници. Според Resonance Consultancy сме най-добрият град в света. Tripadvisor ни определя като водеща туристическа дестинация в световен мащаб. Time Out ни нарича световна столица на музиката. Според други класации Лондон е най-романтичният град в света, а данните на eDreams ни сочат като най-търсената дестинация за почивка. Въпреки това не се главозамайвам от успехите и именно затова настоявам за въвеждането на туристическа такса. Защото виждам как градове като Париж, Рим и Ню Йорк използват допълнителните приходи от туристи, за да подобрят това, което предлагат и да привлекат още повече посетители в бъдеще", каза кметът на Лондон Садик Хан.

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Проучване е показало, че и при 3% туристически данък Лондон може да генерира приходи от над 350 милиона паунда.

"Много от градовете, които налагат туристическа такса, предлагат и възможност за пазаруване без ДДС (tax-free) - нещо, което Обединеното кралство премахна. Смятате ли, че като компенсация за новата такса за посещаване на Лондон, трябва да направим именно това?", коментира Томас Търел, общински съветник в Лондон.

"Мисля, че това беше грешка и ще настоявам пред правителството да отмени това решение, тъй като ситуацията, която заварихме, се оказа по-сложна, отколкото се надявах. Чували сме истории за хора, които вместо да прекарат седем дни тук в Лондон на почивка, идват за четири или пет дни, а след това заминават за Париж или друг град, защото там могат да получат 20% отстъпка при покупка на луксозни стоки. Така че търговията на дребно губи, но губят и хотелите. Губи и секторът на услугите, свързан с театрите и други подобни дейности", добави кметът на Лондон.

Единбург вече започна да събира това лято 5-процентов данък върху нощувките от туристите, който се очаква да носи 50 млн. паунда годишно на шотландската столица.

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