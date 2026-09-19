Предстои инициатива в помощ на популацията на земеродното рибарче. Симпатичната малка енергична птичка, която може да бъде избрана за дизайн на 10-евровата банкнота населява бургаските влажни зони. Липсата на условия за гнездене обаче е накарало орнитолозите да помислят за възможност да се изгради изкуствен насип, отвесна дига в помощ за вида.

Тази малка енергична птичка притежава забележително ярко синьо оперение на крилата и може да бъде видяна по поречията на всички реки и водоеми в ниските части на страната и някои планински райони. Отсъства само във високите планини и безводните равнинни райони като Добруджа и се счита за постоянен вид в България. Наричана е земеродно рибарче и въпреки че не е застрашен вид, тя е заплашена от замърсяване на водите и изземването на инертни материали от речните брегове, което е нейното място за гнездене.

"Най-често хората забелязват синьото - една синя стрела или някаква синя светлина, която преминава. Много бърза, около 16 сантиметра малка птичка. И както името подсказва, тя не си прави гнездо като останалите птици, а в отвесни брегове, в насипи - земни или пясъчни, или речни брегове си прави едно тунелче - около метър, максимум дълго, а накрая има гнездова камера, в която си отглежда малките", казва орнитологът Радослав Молдовански.

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Около защитена местност „Пода“ такива насипи, отвесни склонове и по-стръмни брегове вече няма, затова орнитолозите възнамеряват да направят акция за набиране на средства, за да може да се изгради място, където тя да гнезди и да остане целогодишно.

"При нас идва в края на юли и си заминава към края на април. Така че ние някой ден мечтаем да си имаме такъв насип, да му направим място за гнездене", добавя той.

Въпреки, че е трудна за снимане и наблюдение, птицата привлича десетки туристи и студенти у нас. "Много непредвидима птица. Много е трудно да я наблюдаваме, защото е много бърза. Летят бързо, но издават ясен звук, често първо ги чуваш и след това можеш да ги зърнеш", казва Инес Моро, студент по екология и орнитология от Франция.

Според някои от туристите присъствието на земеродното рибарче е свидетелство за чистота на водите и рибата. Специално да види птицата тук е и британецът Мартен. "Те наистина са много красиви. Обитават реките, подобни места. А ти просто виждаш един цветен проблясък. Тези птици изглеждат величествено. Невероятно е това, че тук те са толкова близо до индустриален град. Много е необичайно", казва той.

А докато се правят опити за изграждане на дига за гнездене, то симпатичното дългоклюно земеродно рибарче може да ни гледа от 10-евровата банкнота, защото изображението му е част от официалните проекти за дизайн на новата серия евробанкноти, представени от Европейската централна банка.

Репортер: Елена Танева

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Редактор: Ивета Костадинова