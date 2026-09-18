За неосъзнатата зависимост на децата и младежите от социалните мрежи, рисковете в онлайн пространството и предложението на Европейската комисия за въвеждане на мерки за защита на непълнолетните коментира в студиото на Обедния информационен блок на "Нова Нюз" Георги Еленков, директор „Политики за децата“ към Националната мрежа за децата.

По думите му през последните две години активно се обсъжда възможността за ограничаване на достъпа до социални мрежи за деца под 16 години. От Националната мрежа за децата отдавна настояват за общоевропейски подход по темата.

„През последните две години тече активен дебат за такава забрана до 16 години. Ние от НМД постоянно се застъпвахме, че се нуждаем от общо европейско решение и сме щастливи, че ЕК предложи подобен законодателен акт“, заяви Еленков.

Доколко приложими са новите правила на ЕК за достъпа на деца до социалните мрежи

Според него предложението е важно, тъй като поставя акцент върху отговорността на самите социални мрежи и онлайн платформи, а не единствено върху поведението на децата и техните родители.

„Това е много удачно, защото то е фокусирано върху отговорността на социалните мрежи и платформите“, посочи Еленков.

Той подчерта, че мерките не трябва да се разглеждат единствено през призмата на социалните мрежи. Според него защитата на децата трябва да обхваща и други пространства, в които непълнолетните прекарват значителна част от времето си онлайн.

„То се фокусира не само върху социални мрежи, но и върху платформите за споделяне и онлайн игрите, където има много измами и насилие над деца“, обясни директорът „Политики за децата“ към НМД.

Все повече случаи на онлайн насилие между деца

Еленков посочи, че данните показват промяна в характера на случаите, свързани с насилие и тормоз в интернет. По думите му все по-често самите младежи се оказват както жертви, така и извършители на онлайн тормоз.

„Имаме подробни данни, които показват типология на казусите и че все по-често младежи упражняват насилие над свои връстници чрез интернет“, каза той.

Особено притеснителна според него е употребата на генеративен изкуствен интелект за създаване на фалшиво интимно съдържание, което след това може да бъде използвано за тормоз или изнудване. „Често се използва генеративен ИИ, с който да се създава голо съдържание с цел тормоз и изнудване“, предупреди Еленков.

Друг основен проблем според него е подготовката на децата за рисковете в дигиталната среда. Еленков посочи, че в България все още няма достатъчно системно обучение по дигитална и медийна грамотност в училище. „Всъщност в България все още в учебния хорариум няма теми за дигитална и медийна грамотност“, заяви той.

По думите му това се отразява и на нивото на дигиталните умения сред младите хора. Еленков посочи, че 52,8% от българските деца и младежи между 16 и 24 години имат базисни дигитални знания - показател, който е под средното ниво за Европейския съюз.

Според него ефективната защита на децата в интернет изисква споделена отговорност между платформите, институциите, родителите и самите образователни системи. Наред с ограниченията за достъпа до определено онлайн съдържание, важна част от решението остава изграждането на умения у децата да разпознават рисковете и да се предпазват от тях.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка