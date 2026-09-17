Не може темата “Петрохан” и помилването на Орлин Атанасов да бъдат основни теми на кандидат-президентската кампания, въпреки че едната е пряко свързана с правомощията на президента. Трябва да е ясно на какви критерии се упражнява това правомощие. А темата за “Петрохан” имаше за цел да замъгли възникнали през последните седмици въпроси, като взривовете в “ЕМКО”. Така че трагедията е пореден опит за политическа употреба. От ден първи “Демократична България" настояваше за пълно разсекретяване на документацията по случая. Това каза депутатът от “Демократична България” Атанас Славов в ефира на “Денят на живо”.

“Ние няма какво да крием, трябва да се стигне до дъното на случая - имало ли е протекции от ДАНС върху тази група, която всички определят като секта и вероятно е било така. Имало ли е злоупотреби, защо не са разследвани сигналите, имало ли е политически връзки. Трябва да няма внушения, а факти, което ние не виждаме да е съвсем така”, каза още той.

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Депутатът посочи, че експертизата не е публикувана публично от властите и подчерта, че важен проблем е изтичането на лични данни, включително и на непълнолетни. “Целият манипулативен сценарий е проблем от самото начало”, допълни той. “Ние все още не знаем какво точно се е случило и това е големият проблем. От ден първи заявяваме, че нямаме нищо общо с Калушев и неговата група. Който твърди обратното, трябва да го докаже, а такива връзки не могат да бъдат доказани. Ако някой твърди за мен например, че съм бил свързан с такава група, означава, че трябва да водя дело за клевета”, обясни още депутатът. Той подчерта, че най-страшното в случая “Петрохан-Околчица” е че има жертви деца.

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По отношение на обучението по религия в училищата, той посочи, че “имаме свръхочаквания”. Според него е важно всеки да е запознат с основите на православието и на други религии. Той посочи, че по-скоро би подкрепил това обучение, но смята, че “един час седмично няма да реши дълбоките проблеми, пред които сме изправени при възпитанието на децата, средата в училището и в нашето общество, което формира модела на поведението”.

По отношение на помилването на престъпници Славов смята, че трябва да има регулация, да са ясни стандартите, като така държавният глава би се защитил от някакви вероятни обвинения. Тези стандарти трябва да са на законово ниво, а не в Конституцията, допълни политикът.

По отношение на служебните правителства Славов каза, че трябва да се постигне оптимална форма при назначаването му. Той смята, че за служебни министри и премиер трябва да се назначават хора, заемали висши публични длъжности. По негови думи настоящата форма не е оптимална.

Във връзка с Висшия съдебен съвет политикът посочи, че според утвърдения вече график изборът на състава му трябва да бъде след президентските избори.

По темата за съдебната реформа Славов посочи, че ще бъдат немерени общи въпроси на съгласие, но ключов акцент остава как ще се гарантира независимостта на съда при тази структура на ВСС, която е проблематична.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова