От пресконференцията за “Петрохан-Околчица” нямаме новина. Единствената цел е да се подготви обществото за прекратяване на наказателното производство. Това каза бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов в ефира на “Твоят ден”.

Бившият зам.-министър на вътрешните работи Филип Гунев от своя страна отбеляза, че на въпросния брифинг за първи път са били изнесени мотивите за извършеното престъпление. Той също посочи, че най-вероятно се върви към прекратяване на случая.

Политологът Михаил Михайлов коментира, че по време на събитието му е направило впечатление отношението към близките на загиналите, а именно влизането на диалог с тях и апострофирането, както и анатомичните детайли относно предполагаеми сексуални контакти. По негови думи отношението към близките трябва да бъде по-внимателно, защото те също са жертви заради загубата. “Това, че отричат нещо, има някаква функция. Представете си какво би се случило с човек, ако признае, че по някакъв начин е помогнал това да се случи с детето му. Това е огромна трагедия. Нормално е някакви неща да се отричат”, каза още експертът.

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Йорданов отбеляза, че по случая “Петрохан-Околчица” обществото е разделено на две - едни вярват в това, което се изнася от прокуратурата, а други са скептични. По негови думи така ще остане и занапред, а от делото нищо повече няма да се изясни. Той зададе въпроса защо, когато има още експертизи, които трябва да бъдат извършени, се дава пресконференция със заключения.

Гунев е на мнение, че вероятно още месеци наред ще продължи разследването, преди да бъде прекратено от прокуратурата. В този ред на мисли запита защо сега е изнесена конференцията. По думите му психологът Росен Йорданов си е позволил да говори по теми, които са извън неговото експертно поле.

Михайлов смята, че при изготвянето на психологическата, психиатричната и теологичната експертиза няма някоя от тях, която да е водеща, всички са поставени на равни начала.

Според Йорданов много неща по случая остават неясни. Гунев каза, че комуникацията по темата е започнала с политическа заигравка от самото начало и продължава по този начин. Михайлов отбеляза, че разделянето на обществото на лагери се дължи на начина, по който бяха представени фактите по случая, а също така и на политическата ситуация.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова