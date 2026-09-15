Нова фаза в търговското напрежение между САЩ и Канада. От днес Вашингтон променя списъка със стоки от северната си съседка, върху които се начислява допълнително мито от 50%. Част от продуктите за първи път попадат под тежката тарифа, докато други са освободени от нея.

Сред новите категории, засегнати от митото, са определени видове сирена, моторни лодки, животински кожи, матраци и мебели, както и изделия от хартия, алуминий и стомана.

Тръмп обяви нови мита от 50% върху канадски стоки

Същевременно Вашингтон премахва допълнителното облагане за редица продукти. Сред тях са тоалетната хартия и кърпичките за лице, циментът, някои риболовни принадлежности и уискито в опаковки с вместимост над четири литра. От списъка отпадат и солите, използвани за обработване на пътищата през зимата.

Именно циментът и пътната сол предизвикаха притеснения в някои американски щати заради риска митата да увеличат разходите за строителство и зимна поддръжка. Сенаторът от Мейн Сюзън Колинс заяви, че е поставила въпроса пред федералната администрация.

Новите правила са поредната стъпка в задълбочаващия се търговски спор между Вашингтон и Отава. През август президентът Доналд Тръмп наложи 50-процентни мита върху канадски внос на стойност около 20 млрд. долара след провал на търговските преговори. Канада отговори с тарифи върху американски стоки със сходна стойност.

Канада наложи между 15 и 50% мита върху американски стоки на стойност 20 млрд. долара

След ответните действия на Отава Белият дом обяви и допълнителни ограничения, които трябва да започнат да действат от 29 септември. Те включват забрана за внос на определени канадски алкохолни напитки и продукти от суроватка, както и на мотоциклети с двигатели над 800 куб. см.

Търговският сблъсък е особено чувствителен за Канада, чиято икономика е силно обвързана с американския пазар. Близо три четвърти от канадския износ се насочва към Съединените щати.

Редактор: Цветина Петкова