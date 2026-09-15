Украинският парламент одобри отстраняването от длъжност на главния прокурор Руслан Кравченко, който вчера влезе в конфликт с независими агенции за борба с корупцията, предаде „Ройтерс“.

Кравченко подаде оставка на 7 септември. Вчера той съобщи, че е подписал уведомление за подозрение срещу Семен Кривонос - директора на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ), една от институциите, разследващи прокуратурата.

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Кравченко твърди, че Кривонос е фалшифицирал официални документи с цел получаване на „неправомерна облага в особено големи размери“. По думите му директорът на НАБУ е извършил и фиктивно осиновяване, за да „избегне юридическа отговорност пред съда“.

На фона на конфликта украинският президент Володимир Зеленски подписа вчера указ за уволнението на Кравченко. Държавният глава призова депутатите бързо да подкрепят освобождаването му от поста главен прокурор.

Днес решението за отстраняването на Кравченко бе подкрепено от 317 депутати, при необходими 226 гласа за постигане на мнозинство.

Редактор: Георги Иванов