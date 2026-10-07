Шокиращо видео, разпространено от полицията в Япония, показва момента, в който шофьор попада на мечка и нейното малко и предизвиква гнева на хищника.

Мечката атакува автомобила, след това спира за кратко и напада отново, докато водачът е зад волана. След като проявата на агресия приключва, животното се отдалечава бързо заедно с малкото си.

Мечка откъсна бронята на кола в задръстване на пътя Трансфъгъръшан в Румъния (ВИДЕО)

Инцидентът станал в префектура Хокайдо. На автомобила са нанесени щети, но пострадали хора няма.

Редактор: Ивета Костадинова