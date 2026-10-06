Правителството на Унгария предложи въвеждането на данък върху богатството за физически лица с активи на стойност над 1 милиард форинта (3,08 милиона долара), съобщи във вторник премиерът Петер Мадяр. Така той изпълнява предизборно обещание на управляващата партия „Тиса“.

Дясноцентристката „Тиса“ победи националистическата партия „Фидес“ на дългогодишния премиер Виктор Орбан на изборите през април, с което сложи край на 16-годишното му управление. Сега новото правителство трябва да се справи с бюджетния дефицит, който се очаква отново да достигне 7,5% от брутния вътрешен продукт на страната тази година.

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За хората с имущество на стойност над 1 милиард форинта правителството предлага годишен данък върху богатството от 1% върху частта от активите над този праг. Мярката трябва да влезе в сила от януари 2027 г.

За лицата с имущество над 100 милиарда форинта (308 милиона долара) ставката ще бъде по-висока - 1,5% върху сумата над този праг, заяви Мадяр във видео, публикувано на страницата му във Facebook.

Данъкът ще обхваща всички форми на имущество, включително недвижими имоти, инвестиции, дялове в компании и активи, намиращи се извън Унгария. Кредитите ще могат да бъдат приспадани от данъчната основа.

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Все още не е ясно какъв ще бъде ефектът от новия данък върху бюджета за следващата година. По-късно този месец правителството трябва да представи бюджета за 2027 г., както и пътна карта за приемането на еврото.

Мадяр заяви, че предложенията за данъка скоро ще бъдат публикувани на правителствения сайт за обществено обсъждане. След това се очаква те да бъдат одобрени от парламента, където „Тиса“ разполага с голямо мнозинство.

Редактор: Ивета Костадинова