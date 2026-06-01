Партия ТИСА ще внесе предложения за промени в конституцията на Унгария, които да позволят отстраняването на президента Тамаш Сульок, ако той не подаде оставка. Това обяви лидерът на формацията и унгарски премиер Петер Мадяр, цитиран от БТА.

По думите на Мадяр действащата конституция предвижда няколко механизма за прекратяване на мандата на държавния глава. Въпреки това партия ТИСА възнамерява да избере алтернативен подход чрез конституционни изменения, които според него ще защитят авторитета на президентската институция.

„В интерес на Унгария е институцията на президента да възстанови репутацията си, която беше накърнена от мълчание, пасивност и неприемливи решения през последните години“, заяви Мадяр. Той допълни, че вече е уведомил президента за намеренията си и го е призовал доброволно да подаде оставка.

Унгарският премиер посочи още, че ако това не се случи, партията му ще започне необходимите процедури без забавяне. Според него предлаганите конституционни промени няма да се ограничат само до президентската институция, а ще обхванат и други длъжностни лица, за чието отстраняване вече са инициирани процедури.

