Кувейтската противовъздушна отбрана е прехванала „вражески ракети и е спряла дронови атаки" в понеделник, съобщиха от армията. В цялата страна са прозвучали сирени за въздушна тревога.

„Всички звуци от взривове, които се чуват, са резултат от прихващането на тези враждебни атаки от системите за противовъздушна отбрана", заяви Главният щаб на армията в официалния си профил в X.

САЩ и Иран се договориха за двумесечен меморандум за разбирателство

Кувейтската агенция за новини (КУНА) потвърди сигналите за тревога въпреки действащото примирие между САЩ и Иран.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Дарина Методиева