Тя определено има свой разпознаваем стил музика - винаги с намигване към 90-те години и първите години на мутрите и поп фолка. Познава двете страни на монетата - да те обичат, после да та хейтят - била е в този национален спорт. На фокус е Мила Роберт.

"Миналият век ми е много любопитен. Бих посветила целия си живот на вече отминали ери. 90-те години са революционни. Колкото и нелепи да са неограничените възможности, толкова и вдъхновяващи са били тези години. България е една малка Америка.", каза певицата.

Кармата да си различен: Мила Роберт - за музиката и това да бъдеш себе си

"Знам от дете, че искам да се занимавам с музика. За да настръхваш при създаването на песента, не е никак лошо да те боли сърцето", каза още Мила. Тя коментира и победата ни на "Евровизия". "Това, което DARA направи е много вдъхновяващо. Изисква сила, която всеки носи в себе си, но трябва да имаш вярата, че ще може да успееш", допълни тя.

Тя разказа и за своята половинка в живота - Камен, който също се занимава с музика. "Той ме научи да обичам. Щастието вирее на тихо", сподели тя.

