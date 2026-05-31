Катастрофа блокира движението на входа на Калофер. Инцидентът е станал малко след 11:00 часа, съобщават от АПИ.

По данни от интерактивната карта на МВР са се ударили три автомобила, които са се сблъскали странично. По информация на NOVA катастрофата е станала вследствие на неправилно изпреварване на остър завой. Няма загинали, но има двама пострадали.

В социалните мрежи пътуващи в района споделят, че се изчаква на място и вече се е образувало сериозно задръстване.