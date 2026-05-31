„Да не забравяме, че всички грешим. Нека си прощаваме. И нека тази сила отгоре тя да казва кой е грешен и кой не”, това коментира Кичка Бодурова в предаването "Събуди се" по NOVA по повод завръщането си в България и връзката с почитателите си.

Певицата споделя, че се е прибрала в страната малко по-рано от предвиденото, за да проследи "Евровизия". Тя е останала силно впечатлена от изпълнението на DARA. „Аз обичам абстрактните изкуства”, споделя Бодурова, описвайки видеото към песента. Според нея то показва един объркан свят, започвайки с танцьори с краката нагоре, размазани маски, изкуствени устни, мускули и гърди, както и войни. На този фон едно момиче просто излиза и заявява, че иска свобода, иска да казва и да пее това, което желае, разказва изпълнителката.

През последните две-три години певицата забелязва промяна към по-добро в България, включително в отношението на хората и в супермаркетите. „Истината е тази, че видях това и затова се реших отново да си взема жилище тук в София и в Бургас”, признава тя. Изпълнителката допълва, че предпочита парите ѝ да не стоят в банката, а да си купи имоти у нас, за да ѝ е спокойно и да не ходи по хотели.

Относно силната връзка с почитателите си, които ежедневно са активни във фен групите ѝ, изпълнителката е категорична, че причината не е само в музиката. „Всяка думичка, която ще изпея, тя минава оттук, иначе няма да стигне до тях”, посочва тя. По думите ѝ сцената е огромно огледало и ако не си искрен, хората веднага го разбират. „Те усещат всяко твое мръдване, усеща се дали си истински или не, а аз се старая да бъда истинска”, обяснява Бодурова.

