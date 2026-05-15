Детайлите правят дома, а текстилът е сред най-важните от тях. Но знаете ли как да запазите ленa свеж, коприната нежна, а кашмира мек като нов? В рубриката „Живей красиво“ Гери Малкоданска показва лесни и практични трикове за грижа за деликатните материи - от правилното пране до съхранението.

Красивият дом и текстилът имат огромно значение. Ленената покривка, коприна­та калъфка, вълненото одеяло, кашмиреният текстил или коженият фотьойл създават усещане за уют, качество и внимание към детайла. Но тези материи изискват правилна грижа, за да останат красиви дълго.

► Лен

Ленът е една от най-хубавите материи за покривки, салфетки, пердета, калъфки и завивки. Той е здрав, но трябва да се пере внимателно.

Първият важен съвет е - перете лена на ниска температура и с по-слаба центрофуга. Така влакната се запазват по-дълго, а материята не става груба. Ако имате ленена покривка с петна от вино, кафе или мазнина, обработете петното предварително, но без силно търкане. По-добре е да нанесете малко препарат и да оставите да подейства.

Ленът се глади най-лесно, когато е още леко влажен. Ако е изсъхнал напълно, напръскайте го с вода и изчакайте няколко минути. Така гънките се отпускат много по-бързо.

И още нещо - ленените покривки и салфетки е добре да се съхраняват навити на руло, ако имате място. Така се избягват дълбоки ръбове от прегъване.

► Коприна

Коприната в дома най-често присъства в калъфките за възглавници, декоративните текстили и фините завеси. Тя е много чувствителна към топлина и силни препарати.

Копринените калъфки е най-добре да се перат в студена вода на ръка или в торбичка за пране на деликатна програма. Използвайте препарат за коприна или вълна, а не стандартен прах за пране. Много важен детайл - коприната не обича дълго накисване. Достатъчни са само няколко минути. След това не я изстисквайте. Поставете я в суха кърпа, притиснете леко и оставете да съхне на сянка.

При гладене използвайте ниска температура и винаги гладете от обратната страна. Ако коприната е цветна, пряката слънчева светлина може да накара цвета да избледнее. Затова не сушете копринени тъкани на силно слънце.

► Вълна

Вълната е чудесна за одеяла, килими, декоративни възглавници. Добрата новина е, че тя няма нужда от често пране. Един от най-полезните навици е проветряването. Вълненото одеяло може да се освежи само с няколко часа на въздух, без да минава през пералнята. Това пази влакната и формата.

Ако все пак перете вълна, използвайте студена вода, препарат за вълна и програма без агресивно въртене. Вълната може да се свие при комбинация от висока температура, вода и силно движение. Вълнените покривала се сушат хоризонтално. Не ги слагайте върху радиатор и не ги оставяйте на силно слънце.

За съхранение използвайте памучен калъф, не найлонов. Вълната трябва да диша. Срещу молци най-добре работят чистота, сухота и естествени аромати като лавандула.

► Кашмир

Кашмирът в дома най-често е под формата на луксозно покривало за легло или диван, или декоративна възглавница. Той е изключително мек, но и много деликатен. Кашмирът се пере рядко и внимателно - най-добре на ръка, в хладка вода. Не го търкайте, не го усуквайте и не го стискайте силно.

След пране го сложете върху хавлия, навийте внимателно, за да поеме водата, и после го оставете да изсъхне хоризонтално. Ако го окачите мокър, може да се разтегне.

Малък трик - ако кашмирът започне да образува топченца, използвайте машинка за тъкани, но много внимателно. Това връща гладкия му вид.

► Кожа

Кожата в дома най-често е в дивани, кресла, табуретки, подложки или декоративни аксесоари. Тя има нужда от редовна поддръжка, защото с времето може да изсъхне и да се напука. Почиствайте кожата с мека, леко влажна кърпа. Избягвайте спирт, универсални препарати и прекалено много вода - те могат да увредят повърхността. На няколко месеца използвайте специален балсам за кожа. Той подхранва материала и го запазва еластичен.

Кожените мебели не трябва да стоят директно до радиатор или на силно слънце. Топлината изсушава кожата, а слънцето може да промени цвета ѝ.

Най-важното правило при всички деликатни текстили е просто: по-малко агресивно пране, повече правилна грижа. Проверявайте етикетите, перете на ниска температура, използвайте меки препарати. Сушете далеч от директна топлина и прибирайте текстилите само когато са напълно сухи. Така домът остава красив по-дълго - с материи, които запазват своята форма и усещане.

