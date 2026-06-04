"Заплатите в хотелиерството и ресторантьорството у нас минаха тези в Гърция и Испания. Причината е, че няма персонал и заплатите се повишават. Вече имаме запитвания за работа от други страни, но голяма част от работодателите не искат да работят с хора от трети страни", каза в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов.

"Хората не искат да работят в този сектор, защото има много физически труд. Поколение, което идва, е дигитално и не иска да извършва тежка работа. Това не е никак лесна професия. Те предпочитат бърза работа за малко пари. У нас работна ръка за този бранш няма", изтъкна Алибегов.

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"В последните две години се доказа, че това, което се говори в предизборните кампании, не се случва. Сега сме на път отново да бъдем излъгани. Някои от депутатите, които сега станаха министри, говориха за щедри блага за туристическия сектор, както и за ресторантьорския бранш. Сега откакто заемат тези постове, спряха да коментират тази тема", коментира той.

По думите му няма логика страната ни да бъде единствената страна в ЕС, в която един бранш да бъде разделен на две ставки на ДДС. "Оборот има, но няма печалба. С вдигането на цените, оборота се вдига, но съпътстващите разходи се повишават. Не коментираме темата с 9% ДДС, защото няма смисъл. Един ден се излиза е казва едно нещо, а другия - различно. Диалог между институциите няма", допълни Алибегов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев