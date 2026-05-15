Вчерашната среща в Министерски съвет по повод мерките срещу цените премина много добре. Беше даден ясен знак, че правителството ще подкрепя българските производители. Направен е анализ и ситуацията е много тежка. Смятам, че мерките, които се предприемат, ще доведат до резултат. Това каза в ефира на „Здравей, България” бившият министър на земеделието и председател на Асоциацията на земеделските производители в България Венцислав Върбанов.

Цветан Цеков, който е председател на браншовата камара „Плодове и зеленчуци”, посочи, че с промените се осветлява агрохранителната верига. Той обясни, че ще има въведен регистър, който ще покаже на какви цени се купуват храните, през какви посредници минават, кой изкривява веригата и каква е крайната цена. По негови думи тези решения ще доведат до баланс. Според Цеков трябва да има таван на надценките.

Председателят на Националната асоциация на млекопреработвателите каза, че за пръв път от 10 години има надежда, тъй като е била показана политическа воля от страна на кабинета. Решенията са обосновани и икономически, и юридически, с пакет от мерки, който да защити българското производство, допълни Владислав Михайлов.

Според Върбанов щом върху етикета на дадена храна пише „българско”, тя трябва да е произведена и с български суровини. „В момента има масов внос на мляко от Полша и Унгария, а има съмнения и за Украйна, докато нашите производители няма на кого да реализират продукцията си”, допълни той.

Цеков обясни, че в Румъния данък добавена стойност е бил намален два пъти, което довело до изсветляване на цялата агрохранителна верига. Той допълни, че такава мярка ще доведе до преустановяване кражбите на ДДС, повишаване на потреблението и по-ниски крайни цени. Експертът твърди, че в цяла Европа ставките са много по-ниски. Цеков уточни, че тези въпроси са поставени по време на срещата и се надява на реакция. Той разказа още, че се наблюдава практика на препакетиране на храни – внос се представя за българско производство.

Председателят на браншовата камара „Плодове и зеленчуци” заяви, че според производителите „справедлива” цена е такава, при която 2/3 отива при тях.

Върбанов уточни, че имат уговорка с кабинета да бъдат проведени още срещи.

