Международните превозвачи са в протестна готовност. Това потвърди в ефира на „Твоят ден“ Йордан Арабаджиев, изпълнителен директор на „Съюз на международните превозвачи“.

„Заявили сме дата 15 юни. В следващите дни ще стане ясно по какъв начин ще се проведе протестът, на какви места и дали ще се стигне до затваряне на пътни артерии”, обяви той. „За нас от ключово значение е какво ще се случи в следващите дни и дали ще има реакция от страна на правителството, тъй като темите, които сме поставили, са много важни за транспортния сектор, който в момента е в критично състояние”, каза Арабаджиев.

Транспорният бранш излиза на протест

„Няколко са сериозните проблеми. На първо място е цената гражданската отговорност. Според нас цената, която в момента се предлага на превозвачите, е нереалистична и не почива на сериозен анализ. Към момента застраховките, които сключват колегите, са на цени между 3000 и 3500 евро минимум, а ние преди месец и половина сключвахме застраховки от порядъка на 1500 - 1700 евро. С това ние губим конкурентоспособност пред нашите европейски партньори и превозвачи, като в същото време ние очаквахме, че този проблем ще бъде решен. Към момента нямаме никаква информация по какъв начин ще се реши той. Очакваме цената да бъде значително по-ниска - на нива под 1900 евро. Такива бяха и анонсите, които получихме от правителството”, коментира Арабаджиев.

Той отбеляза и, че нито една мярка, която е предвидена във връзка с конфликта в Близкия изток, не е сработила, както и, че няма държавна помощ, каквато е била обещана от служебното правителство. „Постановлението на МС на предишното редовно правителство беше за държавна помощ в размер на 25 млн. лева. Служебното правителство, когато възникна конфликта в Близкия изток, каза, че ще увеличи тази държавна помощ на 50 млн. евро. По тези 25 млн. няма развитие и нищо не е стигнало до транспортния бранш”, заяви той.

„Беше обещано и, че ще се намери механизъм, по който да се разсрочват лизинговите вноски на превозвачите. И по това нищо не се е случило”, каза още той.

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Редактор: Ивета Костадинова