Съюзът на международните превозвачи, съвместно с Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт и представители на целия транспортен бранш, обявяват провеждането на протест на 8 май в Триъгълника на властта.

Транспортният сектор настоява за незабавни срещи с председателя на Народното събрание и премиера. Основната цел е намирането на изход от кризата, която застрашава оцеляването на над 15 000 компании и спирането на над 20% от транспортните средства в страната, сочат от сектора.

Основните искания на протестиращите са следните:

- Реално функциониране на държавните регулатори:

Комисията за финансов надзор и тази за защита на конкуренцията да преустановят пасивността си и да започнат да изпълняват своите законови функции. Секторът е обект на драстично и икономически необосновано увеличение на застраховка „Гражданска отговорност“, което буди сериозни съмнения за картелни практики, сочат от бранша.

- Спешни мерки срещу високите цени на горивата:

Адекватна държавна подкрепа, която да минимизира инфлационния шок от енергийната криза. "Докато в други държави от ЕС вече се прилагат работещи механизми в помощ на бизнеса, у нас секторът получи единствено празни обещания", казват от бранша.

- Прозрачност и контрол:

Незабавна проверка на застрахователния пазар и прекратяване на непазарни практики, които водят до изтичане на български капитали към чужди юрисдикции и риск от масови фалити.

Протестът е подкрепен от КРИБ, както и от над 78 мото клуба в страната, които също са засегнати от липсата на държавен контрол и чиновническото високомерие.

Редактор: Цветина Петрова