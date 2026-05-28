Снимка: Стопкадър
Д-р Ивайло Алексиев проследява пътя на хип-хоп културата от улиците на Ню Йорк до България в новата си книга
От Бронкс до Банишора - така д-р Ивайло Алексиев проследява пътя на хип-хоп културата от улиците на Ню Йорк до България в новата си книга „Хип-хопът: от Бронкс до Банишора“. В ефира на „Социална мрежа“ преподавателят по хореография разказа за дългогодишното си изследване на развитието на музикалния стил, танците и адаптацията на американския дух в български условия.
„Хип-хопът е култура.“ С тези думи Алексиев обобщи идеята зад труда си. Според него непознаването на тази култура води до погрешното ѝ свързване с престъпност и гангстерски рап. Авторът разказа, че интересът му към хип-хопа започва още през 90-те години, а по-късно се насочва и към танците. „Започнах да си задавам въпроса какво е това хип-хоп и се оказа, че няма писмена информация“, каза той.
„Рапът е само един период от хип-хоп културата. Днес графитите вече са форма на улично изкуство, а рапът носи силна поетична стойност“, посочи той и припомни, че основните елементи са рапът, диджейингът, танците и графитите. Авторът отбеляза и една от основните разлики между САЩ и България - у нас първо се появяват брейк танците още през 80-те години. „В България пеенето е било немислимо, но танците не са пречели на никого“, разказа той.
Според Алексиев днес хип-хопът е загубил голяма част от протестния си характер и се е превърнал във „философия на изразяване на младите хора“. Именно затова в книгата са включени QR кодове, които отвеждат към музика и архивни материали.
Редактор: Ралица Атанасова
