Централна ЖП гара София ще се превърне в място за литература, музика и празнично настроение по повод Международния ден на детето. На 1 юни ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ организира инициативата „Гара за малки читатели“, с която цели да насърчи интереса на децата към книгите и четенето и да покаже ЖП пространството като модерна културна среда.

Специални гости на събитието ще бъдат поетесата Мариана Добрева и поетът и композитор Борислав Мирчев, които ще представят най-новата си книга „Чудна горска веселба“. Мирчев е познат като автор на текста на една от най-обичаните песни на Лили Иванова „Ветрове“, както и на популярната детска песен „Тръгва детският влак“. От НКЖИ подчертават, че връзката му с железниците е лична и започва още в детството му, вдъхновена от неговия дядо железничар.

Специализирано депо на БДЖ отваря врати за децата на 1 юни (СНИМКИ)

Празничната програма започва в 11:00 часа с отварянето на Клуба по железопътен моделизъм и Клуба на железничаря на Централна гара София. В 12:00 часа в Зала 1 на втория етаж двамата автори ще представят своето творчество пред малките читатели, а атмосферата ще бъде допълнена от песни на Борислав Мирчев, които ще звучат на гарата през целия ден. Организаторите са подготвили и специални изненади за децата, а в 14:00 часа ще се проведе и инструктаж по безопасност под мотото „ЖП релсите не са място за игра“. От НКЖИ посочват, че с инициативата продължават усилията си да превръщат железопътните гари в активни обществени пространства с културен живот.

Редактор: Ралица Атанасова