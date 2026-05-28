Все повече недоносени бебета в „Майчин дом“ получават шанс за по-бързо възстановяване чрез т.нар. „кенгуру грижа“. Това е метод, при който новородените се поставят в пряк контакт кожа до кожа с майката. До момента близо 90 бебета са били извеждани от кувьозите си, за да усетят прегръдката и сърдечния ритъм на своите родители.

Методът възниква още през 1978 година в Богота, Колумбия, разказва началникът на Клиниката по неонатология в СБАЛАГ „Майчин дом“ доц. д-р Лилия Вакрилова. „Тогава на колегите неонатолози им хрумва гениалната идея да поставят бебетата кожа върху кожа върху гърдите на майката и да ги покрият със завивка, като използват майката като жив инкубатор“, обяснява тя. По думите ѝ „спасителната прегръдка“ не само затопля недоносените, но подпомага дишането, физическото и психическото им развитие. „Такива бебета правят много по-малко дихателни паузи, развиват се по-бързо, все едно се усещат още в утробата на майката“, допълва специалистът.

Сред родителите, преминали през сектора за кенгуру грижа, е и Яна Ангелова. Синът ѝ Мартин е роден едва 1 килограм и 290 грама. „Още в първия ден, когато го видях в кувьоза, попитах кога ще дойде моментът да бъда с него“, спомня си тя. Днес двамата вече са заедно в специалната стая за кенгуру грижа, където родителите се обучават как да се грижат за най-малките пациенти. Според лекарите методът има нужда от по-голяма популярност, защото освен медицинска помощ, той дава и емоционална връзка между родител и дете още в първите дни след раждането.