По повод запитвания от медии ви информираме, че Окръжната прокуратура в Кърджали не е уведомявана за извършвани процесуални действия в Общинската администрация. В извършването на такива действия не са участвали следователи от Окръжния следствен отдел към държавното обвинение, съобщиха оттам.

Прокуратурата увери, че при постъпване на материали ще бъде извършен анализ и ще бъдат предприети всички предвидени по закон действия.

По повод твърденията за евентуална предубеденост на прокурор от Окръжната прокуратура във връзка с проверка на обществена поръчка, държавното обвинение ще предложи на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова последващите действия да бъдат възложени на друга компетентна прокуратура.

Припомняме, че днес Ерол Мюмюн беше отведен на разпит в ОДМВР. Впоследствие на брифинг във Велико Търново вътрешният министър уточни, че причината е разследване за длъжностно престъпление по обществена поръчка за над 5 милиона лева. Има данни за влияние върху избора на изпълнител, както и за неизвършени от него дейности по проекта. След разпита градоначалникът разкритикува органите на реда за показното си извеждане от сградата на общината и го определи като "цирк", "репресия" и "пиар акция".

