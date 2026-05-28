С ожесточен спор, парламентът прие правилника за работа на Народното събрание. От опозицията определиха като сериозно ограничаващи новите правила, гласувани от мнозинството.

Управляващите съкращават сроковете за разглеждане на законопроекти, съкращават се реплики и дуплики от 3 на 2 минути, както и минимум 48 подписа за временна комисия. Други промени са неограниченото отлагане на отговори от премиера и министрите и отпадането на задължението на институциите да предоставят документи на депутатите.

Правилникът на Народното събрание: Реакциите на управляващите и опозицията

Постоянните комисии в Народното събрание да бъдат 24, вместо 25, решиха още депутатите, съобщава БТА. Няма да има самостоятелна Комисия по демографска политика, вместо това ще има Комисия по труда, демографската и социална политика.

Вместо досегашната Комисия по електронно управление и информационни технологии, ще има Комисия по иновации и дигитална трансформация. Ще има също Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия, а Комисията по конституционни и правни въпроси става само Комисия по правни въпроси.

Правилникът на парламента скара опозиция и управляващи още в първите им работни дни. Според опозицията "Прогресивна България" налага автокрация в парламента, като ограничава сериозно правомощията на останалите партии и на обществото. Обяснението на формацията на Румен Радев беше, че идеите им целят работата на депутатите да стане по-ефективна и по-бърза.

"Във ваша полза е ние тук да изредим нашата критика. А вие да отговорите и накрая всички да са убедени, че гласуваме правилните неща. Народното събрание не е конвейер. Правят се важни корекции. В комисии се правиха важни корекции. Експресното законодателство не е в услуга на никого", заяви Божидар Божанов от ДБ.

"Ще се опитаме да отстраним всички мъртви текстове, които са били в правилника, но никога не са се прилагали. Ще се опитаме да ограничим замърсяването на законодателния процес", категоричен беше Петър Витанов от "Прогресивна България".

"Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов заяви, че "от едната крайност- роене и „пъпкуване“ на комисии, създавани за конкретен човек, виждаме, че отиваме в другата крайност, при която се закриват изключително важни комисии". "Денят си личи още от сутринта. След като още от самото начало сегашното мнозинство на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ и правителството на Радев започват по този начин, това означава, че демографията е последният проблем, който възнамеряват да решават", подчерта той.