По-малко от месец след като положиха клетва и преди да са се захванали със законодателството по същество, новите депутати вече се изправиха пред първия сериозен тест за това как ще работят - приемането на правилника за работа на Народното събрание.

Макар на пръв поглед темата да изглежда чисто процедурна, именно в правилника се решава колко често министрите ще отговарят на въпроси, колко време ще има опозицията за изказвания по време на дебати и колко лесно управляващите ще прокарват законите си. Затова и споровете около тези текстове традиционно се превръщат в първия голям политически сблъсък във всяко ново Народно събрание. Сега опозицията скочи на редица от предложените текстове.

Контрол или ограничаване на опозицията: Накъде водят промените в парламентарния правилник

"Цялата съвкупност от предложения е притеснителна. Най-много ограничения има върху контролната функция на парламента. Преди имаше текст, който казваше, че властта могат да отлагат отговор на въпрос до два пъти, след което са длъжни да обяснят какво го е наложило. Сега той се премахва и на практика могат да отлагат отговора до безкрайност. Ограничават се също и изслушванията в деня на опозицията”, заяви заместник-председателят на ПГ на "Демократична България" Божидар Божанов.

"Тревожи ни съкращаването на времето за запознаването, разглеждането на внесените законопроекти и последващото им внасяне в комисия, а после в зала. Така може да има бързина в законодателния процес, но тя се постига по друг начин. Съкращава се възможността за дебат, а той е основна форма на парламентаризъм", отбелязва Росица Кирова от ПГ на ГЕРБ-СДС.

Христо Орманджиев: Предложенията за промяна в правилника на парламента вероятно целят да се внесе ред и да се спестява време

През последните години временните комисии, които предизвикаха голям интерес, са много. Сред тях са тези за дейността на Мартин Божанов - Нотариуса, Петьо Петров - Еврото, Исторически парк, включително и тази за ревизия на последния кабинет на Бойко Борисов. Новият правилник обаче на практика спира създаването на такъв тип комисии от опозицията, освен ако тя не се обедини и не събере 48 подписа.

"Отказът да дадеш възможност за създаване на комисия означава две неща - пазят себе си в бъдещето и статуквото в миналото. Ако една комисия е установила всички факти за търговия с влияние, полза от нея има", коментира депутатът от "Продължаваме Промяната" Велислав Величков.

Един от най-спорните текстове в предложенията на "Прогресивна България" бе именно достъпът на депутатите до документи, свързани с работата на институциите. В настоящия правилник е записано, че държавните и местните органи и техните администрации са длъжни да съдействат на народните представители в срок от 14 дни, когато те им поискат сведения и документи.

Спорове около правилника на НС: Какви са предлаганите промени и ограничават ли правата на опозицията

Хората на Радев пък първоначално предложиха срокът и задължението за документи да отпаднат и да остане единствено частта с оказване на съдействие. След дълги дебати в комисията обаче, управляващите леко отстъпиха - поне срокът да бъде запазен.

"Да нямаш достъп до документи на различни институции звучи като управление на тъмно. Ние сме парламентарна република и народните представители трябва да могат да се запознаят какво се случва", допълни още Величков.

"Падането на възможността да искаш съдействие с предоставянето на документи и информация е голям проблем за депутатите, защото всеки един, който се намира в своя регион се среща с хората и те казват проблемите си", изтъкна заместник-председателят на ПГ на "Възраждане" Петър Петров.

Михаела Доцова: Промените в правилника на парламента не ограничават правата на опозицията

Редицата въпросителни около предложенията на формацията на Радев обединиха опозицията, която е съставена от традиционни политически съперници. Единствено ДПС не взе отношение по темата. От своя страна управляващите обясняват намеренията си като ход, който да подобри работата на парламента.

"Изцяло сме добронамерени в това, което предлагаме. Смятаме, че това е в резултат на лоши практики за процедурни хватки, които осуетяват приемането на едно или друго нещо. Ние не ограничаваме правата на народните представители. Всеки въпрос, по който следва да има комисия, може да събере около себе си и представители на мнозинството, и на опозицията. Искането ни е временните комисии да не се превръщат в поредната сцена за политически спектакъл", коментира депутатът от управляващото мнозинство Димитър Здравков.

В негово допълнение, председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов заяви, че парламентарният контрол не се променя. "Това, което се променя е изслушването в дните на опозицията, защото смисълът на точките от дневния ред, които те предлагат са точки, които по една или друга причина са отпаднали от него. Министрите ще продължат да отговарят. Няма риск да видите некачествено законодателство", изтъкна той.

Защо депутатите влязоха в сблъсък за начина на работа в парламента

"Ограничаването на опозицията е видимо с просто око. Има разминаване в заявките, които ни дадоха управляващите. Не виждам защо се намалява времето за изказване от парламентарната трибуна. Народното събрание е място за среща между опозиция и управляващи", коментира темата преподавателят по конституционно право проф. Екатерина Михайлова.

Репортер: Саня Петкова

Повече гледайте във видеото

Редактор: Никола Тунев