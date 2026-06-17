Филмът „Гунди – легенда за любовта” дебютира в САЩ чрез платформите Amazon Prime Video и Vimeo, информират от екипа на продукцията, която у нас има 750 хиляди зрители в кината.

Филмът, посветен на големия и обичан футболист Георги Аспарухов-Гунди, вече е зад Океана под името Gundi: Legend of Soccer (Гунди: Легендата на футбола). Дистрибутор за американския пазар е Studio Dome.

Една година по-късно „Гунди – Легенда за любовта“ продължава да вълнува зрители от цял свят

Лентата на режисьора Димитър Димитров и продуцентите от „Междинна станция” връща публиката в България през 60-те и 70-те години. С впечатляващи визуални ефекти и внимание към историческия детайл, филмът проследява ключови моменти от живота на спортиста – от голямата му любов с Лита (в главните роли влизат Павел Иванов и Александра Свиленова) до славата на терена и високата цена на успеха.

Историята на спортиста, превърнал се в символ на българския футбол, на достойнството и на честността, вече ще достига и до българските общности отвъд Океана, както и до зрители, които за първи път ще проследят трогателния път на една от най-емблематичните личности в спортната история на България, коментират от „Междинна станция”.

Редактор: Мария Барабашка