Столичният кмет Васил Терзиев приветства избора на Бургас за домакин на „Евровизия 2027“, но поиска повече прозрачност от БНТ за начина, по който е взето решението. В публикация във Facebook Терзиев заяви, че София ще помогне с каквото може, за да бъде международният музикален конкурс успешен за България.

„Изборът е направен. Бургас спечели. Евровизия идва в България. И успехът на Бургас трябва да бъде успех на България“, написа столичният кмет.

Той обаче постави въпроси за критериите, по които е избран градът домакин. „София отговаряше на поставените критерии и представи сериозна кандидатура за домакинството. Затова за всички софиянци е важно да има прозрачност за начина, по който е взето решението: какви са били критериите, каква тежест е имал всеки от тях, как са оценени София и Бургас, къде Бургас е получил по-висока оценка и кои експерти са участвали в избора“, посочи Терзиев.

По думите му искането за прозрачност не е атака срещу Бургас и не цели да оспорва правото на града да бъде домакин. „Прозрачността не пречи на успеха. Напротив – тя създава доверие“, подчерта той.

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Терзиев призова да не се допуска ново противопоставяне между двата града. „Можем да превърнем следващите месеци в поредния български казан в ада, който няма нужда дявол да го пази. София срещу Бургас, наши срещу ваши, лични нападки вместо факти, присъди преди отговори. Или можем този път да направим обратното“, написа столичният кмет.

Според него успехът на „Евровизия“ трябва да бъде възможност за популяризиране на цяла България пред международната публика. „Дара ни даде невероятен шанс стотици милиони хора да гледат към България. Това вече е много по-голямо от състезанието между два града“, посочи Терзиев.

Той заяви, че София също ще бъде част от събитията около конкурса и може да се превърне във важна отправна точка за гостите на страната. „За много хора София ще бъде отправна точка към Бургас. За други – финална дестинация. А за гостите и за софиянци това трябва да бъде седмица, в която градът живее с Евровизия – на площади, сцени, в квартали и публични пространства“, написа той.

Той завърши публикацията си с призив конкурсът да бъде превърнат в общ национален успех.