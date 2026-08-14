По случай избора на Бургас за домакин на „Евровизия 2027“ директорите на държавните и общински музеи и галерии в Бургаска област и на общинските културни туристически обекти в община Бургас единодушно решиха да подарят на DARA пожизнен семеен билет за всички музеи и музейни обекти в региона, съобщи кореспондентът на БТА в Бургас Мая Стефанова.

С него тя и семейството й ще могат да посещават безплатно четирите експозиции на Регионалния исторически музей в Бургас, бургаската Художествена галерия, музеите и галериите в Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Царево, Малко Търново, Средец и Карнобат. Билетът важи и за крепостта Маркели, римския град Деултум, средновековните църкви в Несебър, тракийското светилище Бегликташ край Приморско, крепостта Русокастро, античната куполна гробница и Музея на солта в Поморие, Музея на авиацията в Сарафово, древния град Акве калиде, остров Света Анастасия и туристически комплекс Ченгене скеле.

DARA поздрави Бургас за домакинството на „Евровизия 2027” (ВИДЕО)

Снимка: РИМ-Бургас, БТА

С този жест музейните директори и община Бургас изразиха уважението си към таланта на DARA и нейната голямата победа на тазгодишната „Евровизия“, благодарение на която през 2027 г. Бургас ще бъде домакин на следващото издание на музикалния форум.

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Културните дейци подчертават, че „Евровизия 2027“ е много повече от музикално събитие. Това е възможност Бургас и целият регион да представят пред Европа и света не само своето модерно лице – свежо, младо и динамично, но и безценното си културно-историческо наследство.

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Редактор: Цветина Петрова